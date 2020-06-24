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В Бразилии число зараженных коронавирусом увеличилось за сутки почти на 40 тысяч человек

24 июня, 03:32

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Из-за коронавируса умерли 52 645 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии увеличилось за сутки на 39 436, до 1 145 906. Об этом информируют данные официальной статистики, – пишет ТАСС.

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Это второй по величине показатель после зафиксированного 19 июня, когда был выявлен 54 771 случай заражения. Согласно обновленной сводке, более половины инфицированных — 613 345 — уже выздоровели. За минувшие сутки зарегистрировано 1 374 летальных исхода, что также является одним из пиковых значений (больше было зарегистрировано только 4 июня — 1 473). В общей сложности из-за коронавируса умерли 52 645 человек.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица — крупнейший мегаполис Бразилии. В регионе насчитывается 229 475 заразившихся и 13 068 умерших.

Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро, преодолевший во 23 июня стотысячную отметку (100 869 подтвержденных случаев). В регионе из-за коронавируса умерли 9 153 человека.

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Третьим по числу инфицированных и умерших является северо-восточный штат Сеара. Из проведенных в регионе почти 237,5 тыс. тестов на коронавирус положительный результат оказался у 97 528 жителей, из которых умерли 5 717 человек.

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Ранее Бразилия поднялась на второе место в мире по смертности от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Бразилия жертвы заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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