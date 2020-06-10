В Бразилии число жертв коронавируса за сутки снова перевалило за тысячу

Выздоровели 311 064 пациента, из которых 21 024 — за последние сутки

Число летальных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Бразилии за сутки увеличилось на 1 272, до 38 406. Об этом сообщается на портале бразильского Минздрава.

За это же время в южноамериканской республике выявлен 32 091 новый случай инфицирования, их общее количество увеличилось до 739 503. Выздоровели 311 064 пациента, из которых 21 024 — за последние сутки.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается 150 138 инфицированных и 9 522 умерших.

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Опасаясь подтасовки цифр, руководство региональных управлений здравоохранения запустило свой портал, где каждый регион указывает собственные данные по состоянию на 18:00, в то время как сводку федерального Минздрава стали публиковать ближе к 22:00.

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая лишь США. По числу летальных исходов южноамериканская республика находится на третьем месте после США и Великобритании.

Ранее в Бразилии закрыли доступ к статистике COVID-19: умерли почти 36 тысяч пациентов.

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