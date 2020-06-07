В Бразилии закрыли доступ к статистике COVID-19: умерли почти 36 тысяч пациентов

Бразилия на втором месте в мире по количеству пациентов с коронавирусом

Министерство здравоохранения Бразилии закрыло доступ к сайту, где публиковали общую статистику по распространению коронавируса в стране. Президент Бразилии Жаир Болсонару также поддержал это решение.

"Сводные данные… не отражают ситуацию, в которой сейчас находится страна", - заявил Болсонару. В свою очередь Минздрав страны утверждает, что "сейчас разрабатываются другие меры для улучшения уведомления о новых случаях и подтверждения диагнозов".

Причину ограничения доступа к статистике не называют. Ежедневные сообщения о распространении заболевания в стране также начали публиковать позже – около 22:00, тогда как ранее – в 17:00. Теперь на сайте covid.saude.gov.br публикуются данные по коронавирусу за последние 24 часа.

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Reuters утверждает, что Болсонару преуменьшает опасность эпидемии. Он заменил медицинских экспертов в Минздраве на военных чиновников, а также выступил против карантина.

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По данным американского Центра системных наук и инженерии (CSSE) при Университете Джонса Хопкинса, в Бразилии подтверждено 672 846 случаев заражения, 35 930 летальных исходов болезни. Страна занимает второе место (первое – США) по количеству случаев COVID-19.

Напомним, в Панамериканской организации здравоохранения Всемирной организации здравоохранения заявили, что Северная, Центральная и Южная Америка стали новым эпицентром пандемии COVID-19 из-за увеличения роста новых случаев инфицирования.

Кроме того, президент Бразилии заявил, что страна может выйти из Всемирной организации здравоохранения.

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