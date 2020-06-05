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В Бразилии из-за коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек

5 июня, 12:45

Денис Беспалов Денис Беспалов

В стране от коронавируса умерли уже более 34 тысяч человек

В Бразилии продолжает расти смертность от COVID-19. По данным телерадиоканала Globo, за сутки зарегистрировано рекордное количество летальных исходов – 1479.

Всего от осложнений, связанных с заражением коронавирусом, в стране скончался 34 021 пациент.

С момента начала пандемии в Бразилии выявлено почти 615 тыс. заболевших, из них 275 тыс. выздоровели.

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Согласно данным подсчетов статистического сайта Worldometer, Бразилия вышла на второе место по сложности ситуации с COVID-19. Первое место в списке занимают США.

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Ранее в Панамериканской организации здравоохранения Всемирной организации здравоохранения заявили, что северная, Центральная и Южная Америка стали новым эпицентром пандемии COVID-19 из-за увеличения роста новых случаев инфицирования.

Согласно последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились 6 642 295 человек, умерли 391 295 человек.

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О том, где может начаться вторая волна коронавируса, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Бразилия коронавирус пандемия

Источник: Интерфакс

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