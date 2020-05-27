В мире обнаружили новый эпицентр коронавируса: специалисты назвали регион

Северная, Центральная и Южная Америка стали эпицентром пандемии коронавируса из-за увеличения роста новых случаев инфицирования новой пневмонией. Об этом заявила директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ – Ред.) Кларисс Этьен.
"Не остается сомнений, наш регион стал эпицентром пандемии COVID-19", — сказала она.
По данным на 25 мая, в регионе было подтверждено более 2,4 млн случаев заражения коронавирусом и 143 тыс. смертей. "Латинская Америка превзошла Европу и США по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом в день, а мы подозреваем, что реальное число инфицированний еще выше", — сказала Этьен.
Особую обеспокоенность вызывает Южная Америка, ведь ранее в Бразилии было зарегистрировано рекордное количество новых инфицирований. "Как в Перу, так и в Чили также фиксируется высокая заболеваемость, что указывает на то, что темпы роста заражений в этих странах все еще растут", — добавила глава ПАОЗ.
Большинству стран Южной, Центральной и Северной Америки "еще рано ослаблять карантинные ограничения".
Заметим, что по данным Института Хопкинса, США с более чем 1,6 млн заражений коронавирусом является лидером по числу инфицирований в мире. Второе место занимает Бразилия, где заболели более 374 тыс. человек. Большое число заболевших в регионе также зарегистрировано в Перу (123,9 тыс.), Канаде (88 тыс.), Чили (почти 80 тыс.) и Мексике (71 тыс.).
Ранее сообщалось, что Бразилия обогнала США по числу умерших от коронавируса за сутки.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк