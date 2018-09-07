В Бразилии кандидата в президенты ранили ножом во время встречи с избирателями

Кандидат в президенты Бразилии и депутат парламента от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару получил ножевое ранение во время встречи с избирателями в городе Жуис-ди-Фора в штате Минас-Жерайс на востоке страны, сообщил его сын, сенатор Флавио Болсонару в Twitter.

В сообщении уточняется, что политик получил удар ножом в живот, но рана оказалась поверхностной.

Bolsonaro levando uma facada em Juiz de Fora pic.twitter.com/k4l7Q5VsF6 — #MariellePresente (@WhoaNaluh) 6 сентября 2018 г.

Президентские выборы в Бразилии пройдут 7 октября 2018 года. По данным опросов, Болсанару является фаворитом предвыборной гонки – за него готовы проголосовать 22% избирателей.

Всего зарегистрировано 13 кандидатов на выборы президента Бразилии.

Ранее тысячи людей в Рио-де-Жанейро и других городах Бразилии вышли на улицы, чтобы почтить память убитой политика, которая проводил кампанию против жестокости полиции.

А президент Бразилии Мишел Темер был вынужден заявить, что он не умер, поскольку пенсионное ведомство страны задержало ему выплаты за ноябрь и декабрь 2017 года.