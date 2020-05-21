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В Бразилии коронавирусом заразилось почти 20 тысяч человек

21 мая, 03:27

Елена Кузьмич

Вылечились 116 683 пациента

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии выросло за сутки на 19 951, до 291 579. Об этом информируют данные официальной статистики бразильского Минздрава.

Этот показатель растет рекордными темпами второй день подряд (днем ранее зарегистрировано 17 408 случаев – Ред.). Количество летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, за тот же период увеличилось на 889, до 18 860. Причем вылечились 116 683 пациента.

Эпицентром распространения инфекции в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается почти 70 тыс. инфицированных и свыше 5,3 тыс. умерших. Вторым регионом по числу заразившихся стал северо-восточный штат Сеара (30 560), за ним следует Рио-де-Жанейро (30 372). В этих штатах жертвами пандемии стали 1 900 и 3 237 человек соответственно.

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Напомним, что Бразилия занимает первое место среди латиноамериканских стран по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Жаир Болсонару "совещался" по коронавирусу с голым мужчиной.

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Бразилия заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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