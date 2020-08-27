В Бразилии почти 50 тысяч случаев заражения коронавирусом регистрируется второй день подряд

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Бразилии увеличилось за сутки на 47 161 до 3 717 156. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Минздрава южноамериканской республики, – сообщают СМИ.

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Более трех четвертей заразившихся (2 908 848) выздоровели, еще 690 642 пациента остаются под наблюдением врачей. С момента публикации предыдущей сводки зарегистрированы 1 085 летальных исходов заболевания, вызываемого инфекцией, общее количество составляет 117 665. На 1 млн населения приходятся 17 688 случаев заражения и 560 смертей из-за последствий инфицирования.

Всего за минувшую неделю зафиксированы 265 266 новых случаев инфицирования — на 40-55 тыс. меньше, чем в предыдущие четыре недели. Число новых летальных исходов оказалось больше, чем в предыдущие две недели. В период с 16 по 22 августа оно составило 7 018.

Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке государств с наибольшим числом заразившихся и умерших, уступая лишь США.

Ранее сообщалось, что Бразилия снова бьет рекорды: за сутки выявлено более 50 тыс. заражений коронавирусом.

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