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В Бразилии продолжается рекордный рост числа заражения коронавирусом

26 июля, 02:35

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Рост показателя четвертый день подряд превышает 50 тыс. новых положительных диагнозов

Число новых случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки на 51 147 — до 2 394 513. Об говорят данные официальной статистики, – пишет ТАСС.

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Рост данного показателя четвертый день подряд превышает 50 тыс. новых положительных диагнозов. В результате на очередной неделе эпидемиологического календаря южноамериканской республики отмечено рекордное число новых случаев инфицирования — 319 563, после того, как неделей ранее впервые с начала эпидемии произошло снижение этого показателя.

Количество летальных случаев выросло до 86 449, из которых за минувшие сутки зарегистрировано 1 211. Всего за неделю зафиксировано 7 677 смертей в результате заражения коронавирусом, что также является самым высоким значением с начала пандемии.

Выздоровели 1 617 480 пациентов, еще 690 584 являются активными носителями вируса. На 100 тыс. населения страны приходится 1 139 инфицированных и 41 летальный исход. Эти показатели в последние дни также стабильно растут.

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Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с числом инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США.

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Ранее сообщалось, что в Бразилию прибыла китайская вакцина от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Бразилия жертвы заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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