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В Бразилии разрешили сажать в тюрьмы за ненависть к геям

18 июня, 05:53

Федеральный верховный суд страны приравнял гомофобию к расизму

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun.

В Бразилии, где ранее в этом месяце произошло ДТП с множеством жертв, признали гомофобию уголовно наказуемым преступлением, поэтому теперь за ущемление прав по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в этой стране можно будет попасть в тюрьму.

Соответствующее решение принял Федеральный верховный суд страны после голосования по вопросу криминализации гомо- и трансфобии – большинство судей выступили в поддержку секс-меньшинств.

Таким образом, по данным Международной ассоциации лесбиянок и геев Бразилия стала 43-ей страной, принявшей соответствующую правозащитную норму.

Теперь гомофобия будет приравниваться к расовой дискриминации и пресекаться соответствующим образом – наказание по данной статье может доходить до пяти лет лишения свободы.

Исключение было сделано для храмов – на территории культовых сооружений разрешили высказывать личное негативное отношение к гомосексуальным практикам, запретив при этом пропагандировать подобное предубеждение.

Напомним, в конце 2018 года правительство Таиланда проголосовало за законопроект об однополых браках, который позволит гомосексуальным парам усыновлять детей.

Кроме того, мы писали, что прошлой осенью Верховный суд Индии декриминализировал однополые отношения, исключив гомосексуальность из списка уголовно наказуемых преступлений.

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Тег Бразилия, гомофобия, лгбт, секс-меньшинства

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Источник:

ТАСС

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