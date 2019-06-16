В Бразилии самолет приземлился без шасси: есть пострадавшие

Действия пилота в авиакомпании назвали "стандартной процедурой"

Фото: cavok.com.br.

В Бразилии, где ранее произошло крупное ДТП с 17 пострадавшими, произошла экстренная посадка самолета ATR 42 местного авиаперевозчика MAP Linhas Aéreas, который летел из Манауса в Карауари (штат Амазонас).

Во время инцидента, произошедшего в международном аэропорту Манауса, у воздушного судна с 34 пассажирами на борту не опустились шасси и оно село на брюхо.

В результате случившегося два человека получили легкие травмы.

Посадка случилась, когда после взлета пилот обнаружил неисправность и решил вернуться в аэропорт отправления. В авиакомпании назвали это "стандартной процедурой", предусмотренной в таких случаях.

Из-за ЧП аэропорт временно приостановил работу, а рейсы перенаправлялись в другие воздушные гавани.

Причины неполадок на воздушном судне выясняются.

Напомним, что в конце прошлого года самолет рухнул на жилые дома в бразильском Сан-Паулу. В результате сразу же вспыхнул пожар – огонь охватил двухэтажное здание и два автомобиля, припаркованных рядом. Два человека погибли и еще 10 получили ранения.

Мы также писали о жесткой посадке самолета в аэропорту канадского Стивенвилля, во время которой у воздушного судна не вышло переднее шасси.

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