В Бразилии за сутки выявили рекордное количество зараженных коронавирусом

Более половины инфицированных — 649 908 — уже выздоровели

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки на 42 725, до 1 188 631. Об этом информирует бразильский Минздрав.

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Это второй по величине показатель после зафиксированного 19 июня, когда был выявлен 54 771 случай заражения. 22 июня было зарегистрировано почти 40 тыс. новых случаев. Согласно обновленной сводке, более половины инфицированных — 649 908 — уже выздоровели. За минувшие сутки зарегистрировано 1 185 летальных исходов. В общей сложности из-за коронавируса умерли 53 830 человек.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица — крупнейший мегаполис Бразилии. Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро, преодолевший во вторник стотысячную отметку (103 493 подтвержденных случаев). Третьим по числу инфицированных и умерших является северо-восточный штат Сеара.

Специалисты также отмечают ухудшение эпидемиологической ситуации в центральной части страны и у ее западных границ.

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США.

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Ранее сообщалось, что коронавирус поставил новый антирекорд в Бразилии.

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