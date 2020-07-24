В Бразилии зафиксировали резкий рост числа заразившихся коронавирусом

В июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов

Число новых случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 59 961, до 2 287 475. Об этом говорится в сводке Минздрава южноамериканской республики, – пишет ТАСС

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Этот показатель второй день подряд растет значительно более высокими темпами, нежели в предыдущие четыре недели. Ранее были зарегистрированы рекордные 67 860 новых случаев.

Число смертей в результате заражения инфекцией выросло на 1 311, до 84 082. Выздоровели 1 570 237 пациентов, 633 156 являются активными носителями вируса. На 100 тыс. населения страны приходится 1 090 инфицированных и 40 летальных исходов. Эти показатели в последние дни также стабильно растут.

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Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с числом инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве Бразилии ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов.

Ранее сообщалось, что в Бразилию прибыла китайская вакцина от коронавируса.

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