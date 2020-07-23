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В Бразилии зафиксирован новый антирекорд случаев заражения коронавирусом за сутки

23 июля, 02:31

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Число смертей в результате заражения инфекцией выросло на 1 284, до 82 771

Число новых случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилииза сутки увеличилось на 67 860, до 2 227 514. Об этом сообщается в сводке Минздрава южноамериканской республики, – пишет ТАСС.

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Это самый высокий показатель суточного прироста числа инфицированных с начала эпидемии в стране. Предыдущий рекорд, 54 771 новый случай за сутки, был установлен 19 июня. Рекордные 16 777 новых случаев заражения были зафиксированы в ставшем эпицентром эпидемии в Бразилии штате Сан-Паулу, где на протяжении последней недели в среднем регистрировалось порядка 6,6 тыс. положительных результатов исследований на коронавирус ежедневно.

Согласно сводке Минздрава, число смертей в результате заражения инфекцией выросло на 1 284, до 82 771. Выздоровели 1 532 138 пациентов, 612 605 являются активными носителями вируса. На 100 тыс. населения страны приходится 1 060 инфицированных и 39 летальных исходов.

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Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с числом инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве Бразилии ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов.

Ранее сообщалось, что в Бразилию прибыла китайская вакцина от коронавируса.

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Бразилия заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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