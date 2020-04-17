В Британии начались крупнейшие в мире испытания препаратов против COVID-19: детали

В исследовании под названием "Восстановление" участвуют более 5 тысяч пациентов в 165 больницах по всей стране

В то время, как американская разведка проверяет версию о распространении коронавируса из китайской лаборатории в Ухане, в Великобритании проходит самое масштабное в мире испытание препаратов для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщает газета The Guardian.

В исследовании под названием "Восстановление" участвуют более 5 тыс. пациентов в 165 больницах по всей Великобритании. Задача проекта – оценить степень эффективности тех или иных препаратов.

Пациентам случайным образом выделяется один из препаратов или плацебо. Каждый из препаратов исследуют на группе из 500-900 пациентов.

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Руководит исследованием профессор Питер Хорби из Оксфордского университета – специалист по инфекционным заболеваниям и глобальному здравоохранению.

В рамках проекта медики исследуют противомалярийный препарат гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин. Президент США Дональд Трамп утверждает, что их использование поможет в борьбе с коронавирусом.

Также в настоящее время в исследовании участвует комбинация двух антиретровирусных препаратов, используемых при лечении ВИЧ – лопинавир-ритонавир.

Еще один препарат, который планируют включить в исследование – иммуномодулятор, используемый при ревматоидном артрите, например, тоцилизумаб.

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Кроме того, обсуждают исследование лечения с использованием реконвалесцентной плазмы, получаемой из крови людей, выздоровевших от COVID-19 и выработавших антитела к вирусу.

Хорби подчеркивает, что его группа вряд ли найдет "чудодейственное средство".

"Я думаю, что мы должны умерить ожидания людей в отношении этих лекарств. Возможно, что некоторые из них действенны, но, вероятно, эффект от них будет незначительным", – сказал Хорби.

Он отметил, что ученые хотят выявить препараты, действительно помогающие при COVID-19, а затем исследовать их комбинации, которые могут оказаться действительно эффективными.

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Ранее сообщалось, что во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, три препарата уже проходят испытания на людях.

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