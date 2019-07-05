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В Британии умер известный в модном мире арабский принц

5 июля, 15:26

39-летний Халид бин Султан Аль Касими был наследным принцем эмирата Шарджа в ОАЭ

Принц Халид бин Султан Аль Касими
Принц Халид бин Султан Аль Касими. Фото: AFP

В Великобритании скончался наследный принц эмирата Шарджа (ОАЭ) Халид бин Султан Аль Касими – второй и последний сын эмира Султана III бин Мухаммада аль-Касими.

Причина смерти не сообщается – ссылаясь на данные полиции, CNN пишет, что медэкспертиза не смогла ее установить.

Однако в британских СМИ появилась информация, что тело кронпринца обнаружили на полу ванной в его доме в центральном Лондоне, где он жил последние 9 лет – вокруг мужчины лежали шприцы, а его рука была обвита галстуком.

Соболезнования в связи с кончиной мужчины уже выразили многие другие эмиры и прочие высокопоставленные чиновники ОАЭ.

Похороны Халида бин Султана Аль Касими. Фото: AFP

Стоит отметить, что Аль Касими был широко известен в европейских модных кругах как модельер. В 2008 году он основал собственный модный бренд Qasimi – в нарядах от арабского принца выходили Леди Гага, Флоренс Уэлш и Шерил Коул.

Стоит отметить, что первый сын Султана III бин Мухаммада аль-Касими также скончался – в 1998 году он умер от передозировки героином.

Напомним, ранее стало известно, что жена одного из богатейших людей планеты, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн сбежала из ОАЭ в Лондон вместе с детьми.

Мы также писали об инциденте с другим членом королевской семьи – сыном шейха-миллиардера из ОАЭ Хамада бен Хамдана аль-Нахьяна, который за один вечер потратил в одном из ресторанов хорватского Дубровника 57 тыс. долларов и отказался платить по счету.

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Тег Великобритания, ОАЭ, Лондон, наркотики, принц, передозировка

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