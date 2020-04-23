В Чехии массово проверяют здорових людей на иммунитет от коронавируса: как это происходит (видео)

В Праге и Брно открыли несколько пунктов, где каждый желающий может сдать кровь на антитела

В Чехии начали массовое тестирование населения, чтобы выяснить – кто был заражен инфекцией коронавируса. В частности, в Праге и Брно открыли несколько пунктов, где каждый желающий может сдать кровь на антитела и через 15 минут узнать, был ли у него COVID-19. В одном из таких палаточных городков в Праге побывал и наш коллега с "Радио Свобода", который тоже прошел этот тест.

Площадь Мира в Праге – одно из тех мест, где отныне обустроили палаточный городок, чтобы тестировать всех желающих на наличие антител. Простыми словами, чтобы узнать, кто был заражен коронавирусом. При этом пригласили только здоровых людей, или по крайней мере тех, кто не имел симптомов. Здесь целый день были огромные очереди.

Журналист посетил один из пунктов, где проводили тестирование. С самого утра здесь начали собираться десятки людей. Преимущественно это пенсионного возраста. Их позвали на тестирование – в первую половину дня. В длинные очереди люди становились уже с восьми утра. Добиться, чтобы все соблюдали дистанцию ​​в два метра, организаторам не удалось, после нескольких часов ожидания, люди пренебрегали правила карантина.

"Пожалуйста, не создавайте толпы! Соблюдайте дистанцию ​​в два метра! Спасибо!" – обращались организаторы проверки к людям.

"Два месяца назад я была очень больна, имела все симптомы. Поэтому хотелось удостовериться, был ли у меня коронавирус",- говорит пенсионерка Драгомира Рихтерова.

Реклама

После полудня сдать кровь могла уже и молодежь, в том числе и дети от восьми лет. Перед тем, как сдать кровь, каждый заполнял специальную анкету и указывал свои данные. Потом людей приглашали в палатку. Кровь брали из пальца, образцы на глазах у пациента погружали в специальный тестер, который за 15 минут выдавал результат.

"Целью настоящего исследования является выявить состояние коллективного иммунитета против COVID-19, в частности, здесь, в Праге. Сегодня первый день, пока мы работает в тестовом режиме. Он продлится, скорее всего, до 30 апреля", – говорит координатор волонтеров первого лекарственного факультета Карлова университета Богуслав Шубрт.

За три дня чешский Минздрав планирует проверить не менее 27 тысяч людей по всей стране. Тест журналиста оказался отрицательным. То есть – антител в крови не оказалось. Это означает, что коронавирусом корреспондент не был заражен. А вот те, у кого антитела обнаружили, по желанию могли здесь же сдать пробу, собственно, на коронавирус. Однако после этого таким людям рекомендуется до получения результатов самоизолироваться.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в Чехии ослабили карантин.В частности, в стране заработали фермерские рынки.

Ослабление ограничений в Чехии запланировано в несколько этапов. Однако воплощаться будут они и в дальнейшем только в случае, если количество выявленных зараженных не будет превышать 400 человек в день. Сейчас этот показатель в пределах 150 новых случаев и постепенно уменьшается.

Реклама

А с 11 мая в школу планируют вернуть старшеклассников. Еще через несколько недель чешское правительство планирует снова открыть салоны красоты, парикмахерские, музеи и галереи. Ну и в начале июня в планах вернуть к полноценной работе бары и рестораны.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, когда в Украине закончится карантин и почему мы еще не скоро снимем маски. По расчетам Национальной академии наук, пик заболеваемости COVID-19 придется на 2-5 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама