Коронавирус в Украине: Академия наук дала прогноз по заболеваниям и смертности

Ученые смоделировали, как будет распространяться COVID-19 в стране

Украинские ученые из Академии наук сделали прогноз распространения коронавируса по стране, а также предположили, когда стоит ожидать максимального числа летальных исходов.

Об этом говорится в прогнозе, который смоделировали исследователи на основе данных из других стран.

В своих расчетах ученые исходили из того, что карантин в Украине будет продлен до конца мая, причем эти мероприятия будут сохранены на прежнем уровне, и жители нашей страны не будут их нарушать во время пасхальных праздников.

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Так, в Академии наук спрогнозировали: пик новых случаев COVID-19, подтверженных за сутки, будет приходиться на 2-5 мая, а пик летальных исходов – на 3-8 мая.

Кроме того, после достижения пика заболеваемости снижение новых случаев инфицирования будет наблюдаться до конца мая и составит от 200 до 700 новых случаев ежесуточно.

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После достижения пика летальности снижение новых смертельных исходов будет происходить до конца мая. В среднем, будут фиксировать по 20 летальных исходов за сутки, от 12 до 37 в день.

Напомним, что на утро 17 апреля в Украине подтвердили 4662 случая заражения COVID-19. Коронавирус в стране уже унес жизни 125 человек.

О том, насколько украинцы опасаются риска заболеть коронавирусом, узнавайте в результатах всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research: "Градус здоровья Украины. Обратный отсчет".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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