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В Чили не прекращаются массовые протесты: есть первые жертвы

20 октября, 09:14

Из-за беспорядков пострадали более 150 человек

Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

В чилийской столице Сантьяго в ходе протестов погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает AFP.

"Три человека погибли при пожаре в супермаркете. Двое сгорели заживо, еще один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где он скончался", – сообщил журналистам мэр Сантьяго.

Кроме того, по данным полиции, в результате массовых беспорядков пострадали 156 человек.

Ранее мы сообщали, что президент Чили Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение в столице страны из-за протестов, вызванных повышением стоимости проезда в метро, которые переросли в беспорядки.

Протесты в Чили. Источник: Reuters

Напомним, протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник, 14 октября, после того как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) – до максимума в 850 песо (1,2 доллара). По данным полиции на четверг, было задержано более 130 человек. Участники беспорядков нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее 10 автобусов.

Ранее сообщалось, что протесты, которые начались с недовольства представителей коренного населения Эквадора повышением цен на топливо и мерами жесткой экономии, переросли в масштабные акции протеста с требованием отставки президента страны Ленина Морено.

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Чили протесты жертвы погибшие беспорядки пожары

Источник: ТАСС

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