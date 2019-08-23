Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

В Чили предложили Бразилии помощь в борьбе с пожарами в Амазонии

23 августа, 02:28

Чили может предложить Бразилии своих специалистов, у которых есть опыт в борьбе с лесными пожарами

/ Фото: AFP

Министерство сельского хозяйство Чили предложило помощь Бразилии в борьбе с пожарами в лесах Амазонии. Об этом сообщил глава ведомства Антонио Валькер в Twitte.

"Я связался с министром сельского хозяйства Бразилии, чтобы предложить все, что в наших силах, для борьбы с крупными пожарами в Амазонии. Как Министерство сельского хозяйства мы должны проявлять солидарность со страной, которая столкнулась с бедой", — написал он.

В разговоре с чилийскими журналистами министр отметил, что Чили может предложить Бразилии своих специалистов, у которых есть опыт в борьбе с лесными пожарами.

Реклама

Ранее бразильский Национальный институт космических исследований сообщил, что за первые семь месяцев текущего года в результате пожаров было уничтожено более 1,86 млн гектаров экваториальных лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. Как уточнялось, это примерно 0,44% территории биома. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85% и превысило 75 тыс. случаев по состоянию на 21 августа.

На фоне распространения пожаров в бразильском обществе стала звучать критика в адрес президента и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. Власти, в свою очередь, утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть является следствием преднамеренных поджогов. По словам президента Бразилии Жаира Болсонару, у страны недостаточно ресурсов для борьбы с лесными пожарами.

В тренде
Где смотреть Марш Защитников Украины в День Независимости

Напомним, 10 августа на острове Гран-Канария начался пожар, который уничтожил более 1 тыс. га леса. Были эвакуированы сотни людей.

Сначала эвакуировали около 2 тысяч человек, потом пришлось спасать 10 тысяч человек на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров.

Представитель правительства Канарских островов Хулио Перес сообщил, что пожар быстро распространился и только за семь часов сжег около 500 гектаров земли.

Глава правительства Педро Санчес написал на странице в Twitter, что "с беспокойством" следит за распространением огня.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Бразилия Чили пожар помощь амазонка лесной пожар

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео
Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видеоПолитика
Россияне похитили яхту стоимостью два миллиона долларов на популярном курорте Турции
Россияне похитили яхту стоимостью два миллиона долларов на популярном курорте ТурцииДругие страны
Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы
Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы "все включено"Travel
Накормили отходами: экономные молодожены повергли в шок гостей свадьбы
Накормили отходами: экономные молодожены повергли в шок гостей свадьбыFun
Зачем приезжал и с чем уехал из Киева премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Зачем приезжал и с чем уехал из Киева премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПолитика
Россия вернет Японии два Курильских острова: Лавров назвал условия
Россия вернет Японии два Курильских острова: Лавров назвал условияРоссия

Новости партнеров

Loading...