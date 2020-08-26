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В День независимости Беларуси силовики снова хватали людей на улицах

26 августа, 00:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Минске людей задерживали за бело-красно-белый флаг

В Беларуси после завершения акции протеста на площади Независимости в Минске 25 августа задержали несколько человек. Об этом сообщает телеграм-канал Tut.by.

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Так, очевидцы сообщили, что около 21:00 вечера схватили человека, подходившего к остановке, и закинули в микроавтобус.

Еще одного парня с бело-красно-белым флагом, который шел с девушкой, задержали недалеко от костела, его спутницу отпустили.

"Вокруг площади ездят бусы без номеров и, похоже, что задерживают людей с флагами", - пишет издание.

Позже стало известно о задержании еще двух мужчин в районе Красного костела. Также очевидцы сообщили, что силовики ходят по дворам и там задерживают людей. Несколько людей были задержаны в Минске возле Дома правительства.

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Сообщения о задержаниях поступают и из Гродно. Так, днем милиция задержала более 20 сотрудников "Гродно Азот", объяснив это тем, что они направлялись в центр города. А вечером телеграм-канал NEXTA сообщил, что в Гродно задержан как минимум один человек, причем люди пытались отбить мужчину у милиции, но им не помешал ОМОН.

Гродно люди отбивают мужчину

Напомним, в Беларуси 17-е сутки продолжаются мирные акции противников президента Беларуси Александра Лукашенко. 25 августа на площади Независимости в Минске устроили акцию в честь годовщины провозглашения независимости Беларуси, причем митинг там напоминал народные гулянья – люди пели, танцевали, играла музыка.

Одновременно в Минске провели митинг в поддержку президента Александра Лукашенко.

О том, что происходит в Беларуси, смотрите также в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь задержание День Независимости
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