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В доме бывшего диктатора Парагвая обнаружили человеческие останки

12 сентября, 03:13

По оценкам экспертов, в доме были похоронены четыре человека

В доме бывшего парагвайского диктатора Альфредо Стресснера искатели сокровищ обнаружили человеческие останки. Страшную находку сделали в брошенном имении, которое когда-то принадлежало "команданте".

Как стало известно, кости были обнаружены под полом в ванной комнате. Вероятно, они принадлежали четырем людям. Сейчас эксперты-криминалисты с помощью анализа ДНК пытаются установить, кому именно.

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Стресснер правил Парагваем с 1954 по 1989 годы, за время его правления в стране, по официальным данным, бесследно пропали почти 500 человек.

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"Мы создадим биологический профиль, то есть, определим пол, возраст и приблизительный рост людей. А потом, проанализировав данные, отправим фрагменты этих костей в аргентинскую лабораторию антропологии", – заявил один из экспертов.

Напомним, ранее стало известно о том, что суданские военные захватили власть в стране, которой с 1989 года правил президент Омар аль-Башир, пришедший к власти в результате путча. Также мы писали о массовых арестах в Судане - задержаны более 100 человек из окружения аль-Башира, включая действующих и бывших высокопоставленных лиц.

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Парагвай кости диктатор останки кладоискатели

Источник: Сегодня

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