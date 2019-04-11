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Госпереворот в Судане: военные начали проводить масштабные аресты

Сегодня, 10:10

Задержаны более 100 человек из окружения президента Омара аль-Башира

Фото: AFP
Госпереворот в Судане: военные начали проводить масштабные аресты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ee7/1d3/5caee71d364ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ee7/1d3/5caee71d364ef.jpg Другие страны Задержаны более 100 человек из окружения президента Омара аль-Башира

Премьер-министр Судана Мухаммед Тахер Ииля, занявший этот пост меньше двух месяцев назад, арестован в Хартуме. Об этом сообщил в четверг суданский информационный портал "Аль-Машхад ас-Судани".

Всего, по поступающей информации, задержаны более 100 человек из окружения президента Омара аль-Башира, включая действующих и бывших высокопоставленных лиц. Среди них – глава президентской гвардии, экс-министр обороны Абдель Рахим Мухаммед Хусейн, руководитель правящей в стране партии "Национальный конгресс" Ахмед Харун, бывший вице-президент Судана Али Осман Таха.

О местонахождении самого Омара аль-Башира пока точных сведений нет. По одним данным, он заключен под домашний арест военными, которые совершили в стране переворот. Появлялась также информация о том, что он покинул страну. Вместе с тем, по данным источников "Аль-Хадас", его самолет был задержан в среду вечером в аэропорту Хартума, когда аль-Башир пытался вылететь в одну из соседних стран.

С утра ожидается "важное заявление" армии, однако оно пока задерживается, и, по некоторым сведениям, причина того – неопределенность в том, кто возглавит переходный совет в стране.

Напомним, в феврале президент Судана ввел чрезвычайное положение и распустил правительство.

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Тег Судан, военные, госпереворот

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Источник:

ТАСС

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