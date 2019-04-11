Госпереворот в Судане: военные начали проводить масштабные аресты

Задержаны более 100 человек из окружения президента Омара аль-Башира

Фото: AFP

Госпереворот в Судане: военные начали проводить масштабные аресты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ee7/1d3/5caee71d364ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ee7/1d3/5caee71d364ef.jpg 2019-04-11T10:10:00+03:00 Другие страны Задержаны более 100 человек из окружения президента Омара аль-Башира

Премьер-министр Судана Мухаммед Тахер Ииля, занявший этот пост меньше двух месяцев назад, арестован в Хартуме. Об этом сообщил в четверг суданский информационный портал "Аль-Машхад ас-Судани".

Всего, по поступающей информации, задержаны более 100 человек из окружения президента Омара аль-Башира, включая действующих и бывших высокопоставленных лиц. Среди них – глава президентской гвардии, экс-министр обороны Абдель Рахим Мухаммед Хусейн, руководитель правящей в стране партии "Национальный конгресс" Ахмед Харун, бывший вице-президент Судана Али Осман Таха.

О местонахождении самого Омара аль-Башира пока точных сведений нет. По одним данным, он заключен под домашний арест военными, которые совершили в стране переворот. Появлялась также информация о том, что он покинул страну. Вместе с тем, по данным источников "Аль-Хадас", его самолет был задержан в среду вечером в аэропорту Хартума, когда аль-Башир пытался вылететь в одну из соседних стран.

С утра ожидается "важное заявление" армии, однако оно пока задерживается, и, по некоторым сведениям, причина того – неопределенность в том, кто возглавит переходный совет в стране.

Напомним, в феврале президент Судана ввел чрезвычайное положение и распустил правительство.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Госпереворот в Судане: военные начали проводить масштабные аресты". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.