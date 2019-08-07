В доме под Бишкеком задержали экс-президента Кыргызстана

Атамбаев знал о готовящемся аресте, поэтому и и собрал у свого дома несколько сотен сторонников

/ Фото: AFP

В Кыргызстане штурмовали дом бывшего президента. К Алмазбеку Атамбаеву спеназовцы ворвались без предупреждения.

Однако сам экс-лидер Кыргызстана знал о готовящемся аресте, поэтому и и собрал у своего дома несколько сотен сторонников.

Впрочем, это не помогло. Силовики вывели бывшего президента из его дома под. Бишкеом и увезли в неизвестном направлении.

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Напомним, в июне парламент Кыргызстана лишил Атамбаева неприкосновенности после того, как Генпрокуратура выдвинула ему обвинения в коррупции и превышении полномочий.

Как сообщалось, в Кыргызстане продолжает развиваться политический кризис, вызванный попыткой местных силовиков арестовать экс-президента Алмазбека Атамбаева.

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Напомним, это не первый случай, когда правоохранительные органы Кыргызстана интересуются бывшими лидерами государства.

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Так, первый президент Кыргызстана (1990-2005) Аскар Акаев в апреле 2005-го в результате "тюльпановой революции" сложил с себя полномочия президента и бежал в Россию .

Вступивший вслед за ним на должность главы государства Курманбек Бакиев (2005-2010) ушел в отставку в результате второй революции в Кыргызстане. Бежал в Беларусь; на Родине заочно приговорен к 24 годам колонии строгого режима.

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