В Эфиопии обнародовали предварительный отчет о крушении Boeing 737

Пилоты Boeing 737 Max 8 следовали всем инструкциям производителя

Фото: AFP

В Эфиопии обнародовали предварительный отчет о крушении Boeing 737 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/64a/e3b/5c864ae3b8542.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/64a/e3b/5c864ae3b8542.jpg 2019-04-04T14:34:35+03:00 Другие страны Пилоты Boeing 737 Max 8 следовали всем инструкциям производителя

В четверг, 4 апреля, правительство Эфиопии обнародовало предварительный отчет о крушении Boeing 737 Max 8.

Во время представления отчета, министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес заявила. что пилоты Boeing 737 Max 8 следовали всем инструкциям производителя, но это не предотвратило катастрофы.

Самолет неоднократно совершал пикирование перед тем, как он потерпел крушение, говорится в сообщении авиакомпании со ссылкой на предварительный отчет о крушении.

При этом отчет не дал подробного анализа полета, который, как ожидается, займет несколько месяцев до окончательного отчета в течение года.

Как передают местные СМИ, самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в марте в результате столкновения с птицей или другим посторонним объектом. Из-за столкновения был поврежден датчик угла атаки лайнера (прибор, определяющий угол крыла относительно горизонтального потока воздуха).

Напомним, Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившихся на борту.

В результате многочисленные страны мира запретили пролеты самолетов этого типа в своем воздушном пространстве, авиакомпании отказались от их использования, аннулировали ранее сделанные заказы на их приобретение.

Однако, американское авиауправление уверено в безопасности самолетов Boeing 737 Max, несмотря на катастрофу в Эфиопии.

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