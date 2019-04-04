Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Эфиопии обнародовали предварительный отчет о крушении Boeing 737

Сегодня, 14:34

Пилоты Boeing 737 Max 8 следовали всем инструкциям производителя

Фото: AFP
В Эфиопии обнародовали предварительный отчет о крушении Boeing 737 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/64a/e3b/5c864ae3b8542.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/64a/e3b/5c864ae3b8542.jpg Другие страны Пилоты Boeing 737 Max 8 следовали всем инструкциям производителя

В четверг, 4 апреля, правительство Эфиопии обнародовало предварительный отчет о крушении Boeing 737 Max 8. 

Во время представления отчета, министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес заявила. что пилоты Boeing 737 Max 8 следовали всем инструкциям производителя, но это не предотвратило катастрофы.

Самолет неоднократно совершал пикирование перед тем, как он потерпел крушение, говорится в сообщении авиакомпании со ссылкой на предварительный отчет о крушении.

При этом отчет не дал подробного анализа полета, который, как ожидается, займет несколько месяцев до окончательного отчета в течение года.

Как передают местные СМИ, самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в марте в результате столкновения с птицей или другим посторонним объектом. Из-за столкновения был поврежден датчик угла атаки лайнера (прибор, определяющий угол крыла относительно горизонтального потока воздуха).

Напомним, Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившихся на борту.

В результате многочисленные страны мира запретили пролеты самолетов этого типа в своем воздушном пространстве, авиакомпании отказались от их использования, аннулировали ранее сделанные заказы на их приобретение.

Однако, американское авиауправление уверено в безопасности самолетов Boeing 737 Max, несмотря на катастрофу в Эфиопии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Эфиопия, крушение, Boeing, Боинг

Вы сейчас просматриваете новость " В Эфиопии обнародовали предварительный отчет о крушении Boeing 737". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Reuters

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США создали комиссию по контролю над модернизацией систем самолетов Boeing 737

Сегодня, 02:50

Комиссия займется рассмотрением результатов модернизации системы MCAS – системы улучшения характеристик маневренности

Boeing протестировала новое программное обеспечение модели 737 Max

Сегодня, 01:44

Изменения были внесены в систему улучшения характеристик маневренности

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

В НКРЭКУ рассказали, что будет с ночным тарифом на свет

Почти близнецы: 7 звездных пар, в которых муж и жена похожи

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Неформатные жены знаменитостей. Фото

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ

Мужчина сгорел заживо: не сказал жене пароль от мобильного
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Сегодня, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

Вчера, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги