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В Египте автобус упал в канал: много погибших

3 августа, 04:45

Елена Вус Елена Вус

Спасателям удалось вызволить из воды живыми 7 человек

В Египте в районе Эль-Марьют неподалеку от пирамид Гизы микроавтобус с пассажирами упал в оросительный канал. Погибло восемь человек. Спасателям удалось вызволить из воды живыми 7 человек.

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Об этом сообщает портал Al Youm As Sabi.

Отмечается, что водитель, вероятно, не справился с управлением, автомобиль перевернулся и упал в канал. Авария произошла примерно в восемь часов вечера к югу от Каира.

Ранее в Египте вблизи города Александрия погибли по меньшей мере 10 человек, которые пытались спасти тонущего ребенка. По информации источника, инцидент произошел на одном из пляжей, куда пришла отдохнуть большая компания. Когда ребенок начал тонуть в море, ему на помощь бросились взрослые. Однако в итоге погибли 11 человек, в том числе и ребенок.

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Кроме того, в Каире возле онкологического центра произошел взрыв. В результате погибли по крайней мере 19 человек, не менее 30 были ранены. По данным египетского Минздрава, взрыв произошел в результате ДТП с участием нескольких автомобилей. Сообщается, что после столкновения произошел крупный пожар.Согласно сообщениям некоторых СМИ, причиной трагедии мог стать разорвавшийся баллон с кислородом.

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ДТП Египет жертвы каир автобусы египетские пирамиды Гиза
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