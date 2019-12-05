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В Египте разбился российский МиГ-29

5 декабря, 21:32

По предварительной информации, египетский пилот успел катапультироваться

МиГ-29

МиГ-29 / Фото: Flickr

В четверг, 5 декабря, в Египте при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение один из истребителей МиГ-29, поставленный Россией для ВВС Египта.

Об это стало известно "Ведомостям".

По предварительной информации, египетский пилот успел катапультироваться, но пока о состоянии его здоровья конкретных данных не поступало.

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Причиной катастрофы могли стать либо технические неполадки в комплексной системе управления истребителя, либо неправильные действия пилота.

Устанавливать причины аварии будет комиссия ВВС Египта, российская сторона в ближайшее время вышлет в Каир своих специалистов, чтобы оказать содействие в расследовании, рассказал один из собеседников издания.

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Информацию о катастрофе подтвердил официальный представитель египетских вооруженных сил Тамер ар-Рифаи. Об этом он написал в Facebook.

Как отметили в ВВС, инцидент произошел из-за неисправности. "В настоящее время причина неисправности определяется специальным техническим комитетом", — добавил ар-Рифаи.

Это уже вторая авария МиГ-29, стоящих на вооружении ВВС Египта: первый самолет был потерян 3 ноября 2018 года, тогда комиссия установила, что причиной крушения истребителя стали проблемы в его системе управления.

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Россия Египет крушение самолет истребитель МиГ-29

Источники: Ведомости , ТАСС

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