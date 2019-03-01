В Эквадоре из-за потока мигрантов из Венесуэлы продлили чрезвычайное положение
Режим ЧП в трех провинциях Эквадора продлили до конца марта
В трех провинциях Эквадора был продлен до конца марта режим чрезвычайного положения, введенный в августе 2018 года из-за потока мигрантов из соседней Венесуэлы.
"Заместитель министра по вопросам миграции Альфонсо Моралес объявил о продлении до конца марта чрезвычайного положения в провинциях Карчи, Пичинча и Эль-Оро", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Отметим, что режим чрезвычайного положения в трех провинциях страны власти Эквадора продлевали несколько раз. Между тем, в Венесуэле продолжается серьезный кризис, который сопровождается гиперинфляцией и дефицитом товаров первой необходимости.
Согласно последним данным ООН, за это время Венесуэлу покинули около 3,4 млн человек – в основном, в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.
Как известно, президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал закрыть границу с Бразилией. Не исключено, что такая же мера будет применена и на границе с Колумбией. Кроме того, перекрыта воздушная и морская граница с нидерландскими Антильскими островами, где на острове Кюрасао также расположился центр по приему гуманитарной помощи для Венесуэлы. Кроме того, Мадуро не пустил в Венесуэлу депутатов Европарламента.
Также мы сообщали о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве всех отношений с Колумбией. Венесуэльским дипломатам, аккредитованным в Колумбии, даны 24 часа на то, чтобы покинуть соседнюю страну.
Это объявление сделано на фоне осложнения отношений между двумя странами, поскольку в Колумбии находится один из центров по приему и складированию иностранной, преимущественно американской, гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас принимать отказывается.
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