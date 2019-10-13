В Эквадоре в связи с протестами ввели комендантский час, на улицах ходят военные

Массовые протесты против повышения цен на бензин превратились в беспорядки

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Президент Эквадора Ленин Морено вывел на столичные улицы действующие военные подразделения в связи с массовыми протестами против повышения цен на бензин, которые вскоре превратились в беспорядки. Об этом сообщает Associated Press.

Участники протеста в масках напали на телестанцию, газету и национальную аудиторскую службу.

В свою очередь президент страны приказал войскам дежурить на улицах во время комендантского часа, а также рядом с важными объектами наподобие электростанций и больниц. Дежурство вводится, чтобы предотвратить насилие.

Спустя два часа после приказа Морено группа людей в масках собралась у офиса телеканала Teleamazonas и попыталась ворваться в здание, где в тот момент находились около 20 сотрудников.

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Также протестующие попытались захватить редакцию газеты El Comercio.

"Я приказал ввести комендантский час и провести милитаризацию в метрополии Кито. Это решение вступает в силу с 15:00", – написал президент.

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Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо сообщила о 30 задержанных при попытке захватить здание национальной аудиторской службы.

Атаки прекратила полиция. Из-за протестов Морено временно перевел правительство из Кито в город Гуаякиль на берегу Тихого океана.

Напомним, что в ходе протестов люди начали требовать отставку президента Ленина Морено.

Президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, в некоторых городах они переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил о введении чрезвычайного положения .

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