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В Европе впервые во время пандемии коронавируса продолжатся переговоры о Brexit

28 мая, 05:36

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Переговоры, запланированные на 18 июня, позволят определить, способны ли стороны достичь компромисса для завершения соглашения

Представитель британского премьера на переговорах с ЕС Дэвид Фрост сообщил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в июне отправится с визитом в Брюссель, в ходе которого могут состояться первые за четыре месяца личные переговоры с европейскими лидерами по Brexit. Об этом пишет The Times.

Джонсон в рамках поездки может провести встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем для формальной оценки состояния переговоров. Представитель британского премьера также высказал мнение, что переговоры, запланированные на 18 июня, позволят определить, способны ли стороны достичь компромисса для завершения соглашения.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции по итогам недельных переговоров между Брюсселем и Лондоном 15 мая заявил, что Евросоюз и Великобритания не смогли достигнуть существенного прогресса в ходе третьего раунда переговоров по будущим отношениям после выхода королевства из состава сообщества. Переговорщик с британской стороны Дэвид Фрост возложил за это вину на Брюссель, где, по его словам, настаивают на том, чтобы покинувшая ЕС Великобритания фактически продолжала соблюдать законы и стандарты Евросоюза. Следующий, во многом решающий, раунд переговоров должен начаться 1 июня.

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Напомним, что Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений.

Ранее Великобритания разработала глобальный тарифный план для торговли со странами, которые не входят в Евросоюз.

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Великобритания переговоры ЕС коронавирус Brexit

Источник: ТАСС

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