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В Гималаях из-за схода лавин погибли 70 человек

15 января, 07:56

Лавины в горах вызвали сильные снегопады

/ Фото: AFP

В Гималаях сильные снегопады привели к сходу лавин. Под снежными завалами погибли 70 человек, сообщает Associated Press.

В Кашмире жертвами лавин стали 55 человек, а в соседнем Афганистане погибли 15 человек. По данным метеорологов, в ближайшие дни в регионе выпадет еще больше снега. Сильные снегопады тут продолжаются еще с воскресенья, 12 января.

Напомним, недавно в грузинской части Кавказских гор сошла лавина, в результате чего погиб иностранный экстремал. Трагедия произошла на горнолыжном курорте Гудаури в Казбегском муниципалитете 5 января.

А в ноябре в австрийских Альпах сошла лавина, накрыв группу отдыхающих. В результате двое лыжников погибли и еще один был ранен. Жертвами стихии стали опытные инструкторы из Нидерландов – они вместе спускались по лыжной трассе, когда их накрыло трехметровым слоем снега.

Мы также писали о лавине, которая накрыла группу российских туристов на Алтае. Выжить удалось лишь двум участницам похода, которым из-за отсутствия связи пришлось два дня искать выход к цивилизации.

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