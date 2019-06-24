В Гималаях обнаружены мертвыми семеро пропавших альпинистов
Поиски еще одного альпиниста возобновятся в понедельник
Семеро альпинистов, которые пропали без вести в индийских Гималаях в конце мая, были обнаружены мертвыми спасательными командами в воскресенье, сообщает CNN.
Отмечается, что восемь альпинистов (четверо британцев, двое американцев, австралиец и офицер связи) пропали без вести 26 мая около восточной стороны пика Нанда Деви, одного из самых высоких в Индии.
Согласно официальной версии, альпинисты погибли в результате схода лавины. По данным компании-экспедитора группы, альпинисты пытались покорить запретную вершину. Ранее магистрат района Питорагарх заявлял, что у группы не было разрешения на восхождение на этот пик.
Поиск восьмого альпиниста возобновится в понедельник.
Напомним, ранее в индийской части Гималаев пропала группа иностранных туристов, которые совершали восхождение на гору Нандадеви. Четверых из них нашли уцелевшими, но пятерым выжить не удалось.
Мы также писали, что в мае за одну неделю жертвами восхождения на самую высокую точку планеты – гору Эверест – стали семь человек.
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