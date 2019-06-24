В Гималаях обнаружены мертвыми семеро пропавших альпинистов

Поиски еще одного альпиниста возобновятся в понедельник

Фото: Pixabay

Семеро альпинистов, которые пропали без вести в индийских Гималаях в конце мая, были обнаружены мертвыми спасательными командами в воскресенье, сообщает CNN.

Отмечается, что восемь альпинистов (четверо британцев, двое американцев, австралиец и офицер связи) пропали без вести 26 мая около восточной стороны пика Нанда Деви, одного из самых высоких в Индии.

Согласно официальной версии, альпинисты погибли в результате схода лавины. По данным компании-экспедитора группы, альпинисты пытались покорить запретную вершину. Ранее магистрат района Питорагарх заявлял, что у группы не было разрешения на восхождение на этот пик.

Поиск восьмого альпиниста возобновится в понедельник.

Напомним, ранее в индийской части Гималаев пропала группа иностранных туристов, которые совершали восхождение на гору Нандадеви. Четверых из них нашли уцелевшими, но пятерым выжить не удалось.

Мы также писали, что в мае за одну неделю жертвами восхождения на самую высокую точку планеты – гору Эверест – стали семь человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Гималаях обнаружены мертвыми семеро пропавших альпинистов". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"