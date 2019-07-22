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В Гонконге группа людей избила демонстрантов на станции метро, десятки пострадавших

22 июля, 02:32

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты

Фото: AFP

Группа людей с палками напала на демонстрантов, возвращавшихся на метро после массовой акции протеста из центра города. Не менее 36 человек ранены, сообщает в ночь на понедельник радиостанция Ар-ти-эйч-кей.

Инцидент произошел на станции Юэн Лун, расположенной в отдаленном спальном районе в материковой части города близ границы с материковым Китаем. Возвращавшихся после демонстрации активистов, одетых в черное, атаковала группа людей в белом с масками на лицах. Среди пострадавших — представители СМИ и депутат Законодательного совета от оппозиционной Демократической партии.

Очевидцы утверждают, что полиция прибыла на место происшествия слишком поздно — лишь два часа спустя после вызова. По некоторым предположениям, в нападении могли быть замешаны члены организованной преступной группировки, имеющие отношение к местным бандам-"триадам". Власти Гонконга решительно осудили данный инцидент, а также радикальные выходки демонстрантов в центре города.

В воскресенье здесь прошла очередная многотысячная антиправительственная акция протеста. Часть радикально настроенных активистов вышла за пределы согласованного с властями маршрута шествия и стянулась к офису канцелярии центральных властей КНР в этом специальном административном районе. Радикалы стали забрасывать здание яйцами, разрисовывать его стены граффити, испачкали черной краской герб страны. Позже их оттеснила полиция, которая затем применила слезоточивый газ и резиновые пули для "зачистки" района Шэн Ван.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконгав материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и поставит под угрозу демократические свободы в этой автономной территории с особым статусом.

Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну протестов.

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Тег протесты, нападение, избиение, гонконг, демонстранты

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Источник:

ТАСС

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