В Гонконге на касках протестующих появились "украинские" надписи

Украинские лозунги в Гонконге: в социальных сетях активно распространяется фото каски оного из протестующих – на нее были нанесены надписи "Слава Гонконгу! Героям Слава!" на двух языках, китайском и украинском.
Ранее на демонстрации появился и сине-желтый флаг. Акции протеста продолжаются в административном районе Китае и не утихают уже несколько месяцев – люди требуют больше прав и свобод, а также демократического управления.
В последнее время демонстрации не обходятся без стычек. Накануне марш завершился массовыми арестами. Также стало известно, что полиция впервые применила против протестующих огнестрельное оружие.
Прежде для разгона демонстраций полицейские применяли резиновые пули и водометы.
Напомним, три месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов, участники которых выдвинули до пяти требований.
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