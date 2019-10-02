В Гонконге на касках протестующих появились "украинские" надписи

В соцсетях активно распространяют фото с акции, которая продолжается уже несколько месяцев

Украинские лозунги в Гонконге: в социальных сетях активно распространяется фото каски оного из протестующих – на нее были нанесены надписи "Слава Гонконгу! Героям Слава!" на двух языках, китайском и украинском.

Ранее на демонстрации появился и сине-желтый флаг. Акции протеста продолжаются в административном районе Китае и не утихают уже несколько месяцев – люди требуют больше прав и свобод, а также демократического управления.

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В последнее время демонстрации не обходятся без стычек. Накануне марш завершился массовыми арестами. Также стало известно, что полиция впервые применила против протестующих огнестрельное оружие.

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Прежде для разгона демонстраций полицейские применяли резиновые пули и водометы.

Напомним, три месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов, участники которых выдвинули до пяти требований.

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