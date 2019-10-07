В Гонконге протестующие избили таксиста, который въехал в толпу людей

Демонстранты вытащили таксиста из автомобиля и жестоко его избили

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

В Гонконге во время протестов таксист въехал в толпу, ранив как минимум двух человек. Разъяренные протестующие в масках избили водителя.

Об этом сообщает Daily Mail.

Демонстранты вытащили таксиста из автомобиля и жестоко его избили. Также протестующие разбили в машине окна.

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Как сообщалось, 5 октября глава администрации Гонконга Кэрри Лам ввела запрет на ношение на протестных акциях медицинских масок, которые манифестанты используют, чтобы скрыть свое лицо и защититься от слезоточивого газа и перечных баллончиков.

Любому, кто нарушит этот запрет, грозит год тюрьмы и штраф в размере 25 000 гонконгских долларов (3200 долларов США).

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Решение тут же вызвало недовольство со стороны протестующих.

Напомним, не так давно полицейские впервые применили огнестрельное оружие против участников демонстраций в Гонконге, в результате чего 18-летний студент получил ранение груди и попал в больницу. В знак поддержки демонстранты провели тихую акцию, сделав множество бумажных журавликов.

"Сегодня" уже сообщали, что массовые протесты в Гонконге вспыхнули три месяца назадиз-за инициированного местными властями законопроекта об экстрадиции подозреваемых в нарушении китайских законов из Гонконга на материковый Китай. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

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