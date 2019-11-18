В Гонконге протестующие сожгли грузовик полиции

Фото: facebook.com/milkjojo

В Гонконге, где не утихают протесты, демонстранты сожгли "коктейлями Молотова" грузовик полиции.

Видео инцидента на своей странице в Facebook выложил пользователь под ником Jo Jo Wu.

Как сообщает South China Morning Post, демонстранты в Гонконге подожгли пешеходный мост у въезда в автомобильный тоннель "Кросс-Харбор" под проливом Виктория.

Мост соединяет станцию метро Хун-Хом и Политехнический университет, студенты которого участвуют в протестах. Они пытаются удерживать блокаду нескольких дорог, в том числе и "Кросс-Харбора" – живейшего из трех подводных туннелей, связывающих остров Гонконг с материковой частью города.

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Между тем полиция оцепила территорию кампуса университета, пытаясь таким образом не допустить выхода демонстрантов за ее пределы.

Ранее полиция Гонконга пригрозила применить боевые патроны, если протестующие будут использовать оружие и продолжат насильственные действия.

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Отметим, что протесты в Гонконге продолжаются несколько месяцев. Они были вызваны решением властей принять закон об экстрадиции в материковый Китай. В результате законопроект был отозван, а участники протестов выступили с требованием реформировать избирательную систему.

Ситуация обострилась после того, как в пятницу полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, что привело к смерти студента Гонконгского университета науки и технологии. Протестующие перекрыли движение в нескольких районах города, также была парализована работа некоторых линий метро и восточной железной дороги.

Ранее 17 ноября полиция Гонконга использовала слезоточивый газ против демонстрантов в районе Гонконгского политехнического университета, после того как демонстранты пытались закидать сотрудников полиции бутылками с зажигательной смесью. Также сообщалось, что участники акции напали с кирпичами на группу людей, которые попытались расчистить от баррикад туннель Кросс-Харбор на остров Гонконг. В этот же день в результате столкновений с протестующими сотрудник полиции получил ранение из лука в ногу.

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