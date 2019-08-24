В Гонконге тысячи людей снова вышли на антиправительственные протесты

Протестующие отступили, а некоторых из них задержали полицейские

/ Фото: AFP

В Гонконге тысячи людей 24 августа снова вышли на антиправительственные протесты на улицах Особого административного района, ситуация обострилась, и полицейские применили слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, передает агентство AFP.

Протестующие избрали местом проведения марша именно этот округ, поскольку он стал первым, где установили "умные камеры" видеонаблюдения. Демонстранты опасаются, что власть будет использовать эту технологию для преследования активистов, которые призывают к демократии.

Там десятки полицейских с щитами и дубинками заблокировали им проход. В ответ протестующие, которые были на передовой, быстро построили баррикаду и расписали стены окрестных домов оскорблениями в адрес полиции.

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Позже некоторые из демонстрантов начали бросать камни в силовиков. В ответ они применили слезоточивый газ и дубинки. После этого протестующие отступили, а некоторых из них задержали полицейские.

Как отмечает агентство, на субботнем марше в Гонконге собрались десятки самых радикальных демонстрантов, которых называют "храбрые".

Протесты в Гонкоге продолжаются около 11 недель. Они начались с акций против планов властей принять закон об экстрадиции подозреваемых в преступлениях на материковую территорию Китая. Теперь демонстранты добиваются политических реформ и расследования жесткости со стороны полиции и нападений банд на протестующих.

В то же время в городе также прошла акция в поддержку правоохранителей. Участие в ней приняли от ста до пятисот тысяч человек.

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