В Гонконге прошел масштабный митинг в поддержку полиции

В начале мероприятия со сцены показали десятиминутный видеоролик с кадрами нападения на работников правоохранительных органов

В акции в поддержку правоохранителей, которая состоялась в Гонконге в субботу, приняли участие, по разным оценкам, от ста тысяч до полумиллиона человек.

Об этом сообщает HKFP.

"Тысячи демонстрантов собрались в парке Тамар, демонстрируя поддержку действиям полиции Гонконга", – говорится в сообщении.

В начале мероприятия со сцены показали десятиминутный видеоролик с кадрами нападения на работников правоохранительных органов, а также задержаний во время протестных акций, которые проходят в Гонконге на протяжении последних месяцев.

В толпе митингующих развевались флаги КНР. Со сцены выступили несколько известных пропекинских деятелей Гонконга, в частности, депутаты Элизабет Кват и Старри Ли, а также бывший министр юстиции Элси Леун.

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Организатором митинга выступила пропекинская Островная федерация Гонконга. В ней заявили, что к акции, которая продолжалась менее часа, присоединились 476 тысяч человек. Полиция оценила количество участников на уровне 108 тысяч человек.

Как известно, в Гонконге уже два месяца продолжаются массовые акции протеста. По данным организаторов, в них приняли участие более миллиона человек.

В течение последних нескольких дней протестов полиция арестовала по меньшей мере 149 демонстрантов.

Полиция во вторник вечером применила перцовый газ и резиновые дубинки против групп демонстрантов в аэропорту, которые удерживали двух человек, обвиняя их в принадлежности к "агентам материкового Китая".

По сообщению местных властей, в ходе столкновений полиция задержала пятерых радикалов, двое стражей порядка были госпитализированы. Между тем администрация аэропорта Гонконга добилась получения судебного ордера, который разрешает выдворять демонстрантов из терминала.

Напомним, что продолжающиеся массовые демонстрации в аэропорту Гонконга серьезно нарушили его работу. Из-за огромного скопления протестующих в залах прилета и отлета во вторник были отменены свыше 300 рейсов.

Добавим, в 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией. Впоследствии, в 1898 году, Лондон подписал договор об аренде этого региона на 99 лет. За это время Гонконг совершил экономический скачок и стал одним из финансовых центров не только Азиатского региона, но и мира. Гонконг вошел в рейтинг самых дорогих для жизни городов на планете.

В 1997 году срок аренды закончился, и Британия передала Гонконг Китаю. Правда, при условии широкой автономии для региона сроком на 50 лет, то есть до 2047 года. Власти Гонконга оставили за собой большие полномочия. Местные органы управления осуществляют контроль, в частности, над полицией и миграционной политикой. Однако именно несогласие демократически настроенных жителей Гонконга с планами властей относительно миграционной политики и привело к массовым протестам, захлестнувшим улицы города в последнее время. Участники многотысячных акций считают, что в случае принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях с территории Гонконга в материковый Китай коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов.

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