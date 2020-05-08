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В Госдепе США рассказали, как Россия подогревает войну в Ливии

8 мая, 11:05

Денис Беспалов

Россия работает с президентом Сирии Башаром Асадом по переброске боевиков

Ранеев Ливии была захвачена база наемников Путина, теперь появилась информация, что РФ способствует переброске из Сирии в Ливию боевиков. Об этом со ссылкой на американских дипломатов заявил спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов Джеймс Джеффри

"Россия работает с (президентом Сирии Башаром) Асадом по переброске боевиков, возможно, из третьих стран или сирийцев, в Ливию, равно как и оборудования", – сказал американский чиновник.

Первый заместитель помощника госсекретаря США Генри Вустер, в свою очередь, отметил, что, по данным Вашингтона, "сирийские наемники в ходе этого конфликта сражаются на обеих сторонах – и с ПНС (международно признанным Правительством национального согласия), и с ЛНА (Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара)".

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Напомним, по данным ООН, сотни наемников из частной российской военной компании "Вагнер" принимают участие в гражданской войне в Ливии на стороне генерала Халифы Хафтара, который выступил против официального Триполи.

Ранее сообщалось, что наемники воюют на стороне Ливийской национальной армии Халифа Хафтара, который объявил наступление на Триполи и пытается свергнуть Правительство национального согласия в столице Триполи, которое было сформировано ООН в 2015 году и пользуется поддержкой США и других стран Запада.

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Россия Ливия Сирия боевики

Источник: ТАСС

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