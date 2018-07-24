В Греции объявлен траур по жертвам лесных пожаров

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный общенациональный траур по жертвам лесных пожаров в стране, которые привели к гибели более 60 человек.

"Сегодня Греция скорбит. И в память о погибших мы объявляем трехдневный национальный траур. Я хочу подчеркнуть, что никто не останется без помощи государства", – заявил глава греческого правительства. Незадолго до этого трагическое событие заставило его экстренно вернуться из Боснии, где Ципрас находился с официальным визитом.

По поводу самих пожаров премьер-министр пояснил, что их тушение чрезвычайно затруднено тем, что приходится иметь дело не с одним, а несколькими очагами возгорания. Впрочем, Ципрас пообещать сделать все, что в силах греческих властей.

Пожары в Греции были вызваны чрезвычайно сухой и жаркой погодой. Помимо погибших, число которых уже превысило 60 человек, также пострадали 172 человека, в том числе 16 детей. Уничтожено также около 500 домов и 200 автомобилей.

Правительство Греции обратилось к Евросоюзу с просьбой о помощи в борьбе со стихией.