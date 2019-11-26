В Грузии оппозиционеры освистали президента и сорвали ее ужин в ресторане

Видео: youtube.com/channel

В Тбилиси участники акции протеста сорвали попытку президента Грузии Саломе Зурабишвили поужинать в одном из ресторанов национальной кухни в центре города.

Об этом сообщает грузинский телеканал Rustavi2.

Несколько десятков протестующих пришли к ресторану на улице Мачабели после того, как в социальных сетях была распространена фотография Зурабишвили в этом заведении. Оппозиционеры попытались войти внутрь, но им не позволили это сделать сотрудники охраны президента, которые заперлись изнутри.

Реклама

Как заявили участники акции журналистам, они считают Зурабишвили "недостойным президентом" и хотят показать ей и всем представителям властей, что им "нигде не будет комфортно".

Видео: Reuters

"Стыдно, когда президент кушает лобиани (традиционные грузинские пироги с начинкой из вареной фасоли – Ред.) вместо того, чтобы пойти и встать рядом с народом, который стоит на митинге в мороз", – заявила сотрудникам президентской охраны одна из активисток в присутствии журналистов.

В тренде В России оценили шанс ухода Путина из власти в 2024 году

Одна из протестующих настойчиво просила персонал открыть дверь, чтобы "пригласить президента на соленые огурцы и джонджоли" — соленья, с которыми обычно подают лобио.

При этом участники акции в беседах с журналистами предположили, что президента выведут через "черный вход".

Между тем после того, как к ресторану подошли около двух десятков сотрудников полиции, Зурабишвили под свист протестующих вышла через центральный вход. На ее лице была улыбка, однако комментариев она не сделала, так как сотрудники охраны быстро увезли президента от места акции.

Ранее лидеры грузинских оппозиционных партий приняли решение начать пикет всех входов в здание парламента.

Протестные акции в Тбилиси разгорелись после того, как 14 ноября парламент не смог внести изменения в Конституцию – о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. В результате оппозиция обвинила в этом правящую партию "Грузинская мечта" и ее лидера Бидзину Иванишвили, потребовав распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Данный кризис стал уже вторым за полгода – в июне Тбилиси охватили многотысячные протесты после того, как российского коммуниста Сергея Гаврилова усадили в кресло спикерав местном парламенте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама