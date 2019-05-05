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В Грузии требуют импичмента Саломе Зурабишвили из-за базы США

5 мая, 14:42

Активистов возмутило нежелание их президента разместить в стране американский контингент

Фото: Getty Images

В грузинской столице прошла демонстрация, участники которой потребовали у избранного в прошлом президента Саломе Зурабишвили уйти в отставку из-за ее нежелания размещать в стране военную базу США, пишет minval.az.

Участие в состоявшейся 4 мая перед администрации президента Грузии в Тбилиси акции протеста "Красная карточка президенту" приняли порядки четырех десятков человек. Они поднимали символические "красные карточки" против заявлений главы государства и скандировали лозунги "Нам нужно НАТО!" и "Саломе, уходи!" .

Активисты считают, что слова Зурабишвили во многом перекликаются с позицией официальной Москвы, включая ее позицию насчет размещения в стране американской военной базы.

Демонстрация была организована общественным движением "Россия – оккупант".

"Нам не нужно предпринимать шаги, которые могут быть расценены как провокации. И я не думаю, что США готовы к размещению здесь военной базы, которая, вероятно, вызовет реакцию – как со стороны России, так и со стороны террористических движений, которые очень активны в этом регионе", – сказала Зурабишвили.

Напомним, что диаметрально противоположной точки зрения придерживается польский коллега Саломе Зурабишвили – президент Анджей Дуда, который еще прошлой осенью заявил о решении разместить в своей стране американскую военную базу "Форт Трамп".

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Тег Россия, Грузия, военная база, Зурабишвили

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