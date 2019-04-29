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В Грузию не пустили колонну российских байкеров

29 апреля, 13:12

Официальная причина: неверная информация о цели поездки

Фото: twitter.com/RuslanLeviev
Фото: twitter.com/RuslanLeviev.

Колонне российских байкеров было отказано в пересечении грузинской границы на пропускном пункте "Верхний Ларс". Об этом в ночь на понедельник, 29 апреля, в своем Twitter написал основатель группы Conflict Intelligence Team, занимающейся журналистскими расследованиями, Руслан Левиев.

"Тем временем знакомые пишут, что с 27 апреля Грузия закрыла границу для мотоциклистов из России на время майских праздников. Разворачивают с официальным отказом", – написал Левиев, опубликовав и фотографию документа с отказом. Согласно этому документу, байкеров не пустили, потому что они не предоставили информацию о своей личности и целях поездки либо предоставили об этом ложную информацию.

Официальная формулировка причины в отказе во въезде в Грузию для мотоциклистов:

Колонна состояла из 30 мотоциклистов и направлялась на международный слет байкеров в Афинах.

Сообщается, что колонны российских байкеров уже несколько лет выезжают за рубеж, чтобы отметить праздник 9 мая. Критики отмечают, что мотопробеги используются российскими СМИ для пропаганды агрессивной политики российского государства.

Ранее мы писали, что в Москве загорелся клуб путинских байкеров. По предварительной информации, пострадал один человек.

Напомним, лидер байкеров Александр Залдостанов, более известный по прозвищу "Хирург", заявил, что в т. н. "ДНР" будет открыто отделение "Ночных волков".

Кроме того, мы писали, что в Словакии начали сбор подписей против появившейся в городе Дольна Крупа базы "Ночных волков".

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Тег Грузия, байкеры, колонна

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Источник:

DW.com

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