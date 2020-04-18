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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: опубликовано фото

18 апреля, 14:04

Руслан Ровик

Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Схождение произошло в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, главной святыни христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос.

Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год, накануне православной Пасхи, там происходит чудо схождения Благодатного огня.

Первыми загораются лампада и 33 свечи – по годам земной жизни Иисуса. За всю историю никому не удалось разгадать тайну чуда схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки. Верующие полагают, что, если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.

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Фото: REUTERS/Mussa Qawasma

Телеканал "Украина" и сайт "Сегодня" подготовили специальный выпуск, посвященный схождению Благодатного огня в Иерусалиме.

Напомним, ранее управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", рассказал, как верующие Украинской Православной Церкви смогут отметить Пасху и освятить куличи в условиях карантина, несмотря на карантин.

Свобода Савика Шустера на канале "Украина"

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    Пасха Иерусалим благодатный огонь Храм Гроба Господнего

    Источники: Сегодня , ТАСС

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