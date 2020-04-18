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  1. Последние новости Украины

Схождение Благодатного огня и скорбная жатва коронавируса: канал "Украина" подготовил спецэфир

18 апреля, 11:04

Екатерина Степаненко

Проекты «Главная тема» и «Сегодня» расскажут о самых важных событиях и темах праздничных выходных

Главные темы, главные события, главные вопросы, профильные эксперты. Все это ждет зрителей в проектах "Главная тема" и "Сегодня. Спецформат" на канале "Украина".

  • Пасха на карантине. Региональные и зарубежные бюро, наши корреспонденты в Киеве покажут, как это праздник украинцы отмечают дома и за пределами страны.
  • Схождение Благодатного огня и службы в храмах всех конфессий – мы покажем все это в эфире.
  • Кризис в энергетике что ждет страну и каждого из нас после закрытия шахт.
  • Коронавирус собирает жатву. Как противостоять пандемии? О простых вещах, которые спасают жизни расскажут эксперты.

Все это в специальном эфире двух проектов – "Сегодня" и "Главная тема" в 19:00 на канале "Украина".

Напомним, накануне тема возможного коллапса в энергетике поднималась, в частности, в эфире телеканала "Украина 24", в передаче "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном". В студии шла речь о том, что энергоотрасль требует принятия немедленных решений во избежание дальнейшего закрытия предприятий, роста безработицы и потери энергонезависимости Украины.

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Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 18 апреля
Фото: facebook.com/cvODA

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Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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эфир Пасха коронавирус канал Украина

Источник: Сегодня

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