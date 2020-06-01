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В Индии голубь "отсидел" три года в тюрьме

1 июня, 06:24

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Индийские полицейские три года искали доказательства того, что птица была шпионом

В Индии, где ранее появилась обезьяна-грабительница банкоматов, полиция освободила голубя, которого "арестовали" в 2016 году и заподозрили в шпионаже на Пакистан.

Как сообщает Toronto Sun, три года назад птица перелетела через границу в спорном Кашмире, где ее поймали и обнаружили на лапе кольцо с номером, которое посчитали шифром для пропакистанских боевиков.

Тогда же обнаружился и владелец голубя – обычный пакистанский рыбак, который призывал индийцев вернуть ему питомца.

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"Это просто невинная птица", — утверждал мужчина, назвав "код" на кольце голубя своим телефонным номером.

Он объяснил, что его пернатый участвовал в птичьей гонке, но, видимо, сбился и залетел в Индию.

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Впрочем, за три года доказательств шпионажа обнаружить не удалось, и 28 мая голубя освободили. Однако, отправился ли он к своему хозяину, неизвестно.

Впрочем, птиц действительно могут использовать в своих целях злоумышленники. Так, в Бразилии члены наркокартеля научили попугая предупреждать о приближении правоохранителей криком "Мама, полиция!".

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А в Украине голубей научились доставлять наркотики заключенным в СИЗО. Что еще используют для этих целей, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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Индия Пакистан шпионаж шпион птицы голуби голубь

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