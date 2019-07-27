В Индии из-за наводнения из поезда эвакуировали 700 человек

Поезд оказался окруженным водой глубиной до двух метров

Фото: AFP

В Индии поезд с около 700 пассажиров застрял на путях из-за паводка. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По информации ведомства, мощный муссонный ливень стал причиной затопления железнодорожного полотна. Из-за этого состав "Махалакшми экспресс", следовавший по маршруту Мумбаи — Колхапур, оказался полностью окруженным водой в 60 км от Мумбаи.

Сотни пассажиров призывали на помощь по мобильным телефонам. Часть из них смогла покинуть поезд, но около 700 человек, в том числе женщин, детей и пожилых людей, оставались в поезде, поскольку он оказался окруженным водой глубиной 1,5-2 метра. Администрация железной дороги призвала пассажиров не рисковать и ждать помощи. Как сообщает телеканал, некоторые пассажиры около 15 часов провели без питьевой воды и еды.

Фото: AFP

Фото: AFP

Власти обратились к военным, которые выделили два вертолета, и к Национальным силам реагирования на стихийные бедствия, которые отправили спасательные команды на шести моторных лодках. К настоящему времени все пассажиры, в том числе девять беременных женщин, эвакуированы.

Напомним, что на Ульяновскую область РФ обрушился мощный ураган, а после сильного ветра на населенные пункты обрушились ливни, которые привели к наводнениям. Так, в Ульяновске местами воды было по колено. Властям пришлось остановить общественный транспорт.

Ранее мы сообщали, что ликвидация последствий наводнения в Иркутской области , включая обеспечение жильем и восстановление дорог, по предварительным данным, обойдется в 31,2 млрд рублей (490 млн долл.). Такие цифры были озвучены на основе данных отраслевых министерств. В эту сумму вошли затрата на строительство нового жилья для тех, кто его лишился, а также покупка жилплощадей на вторичном рынке, а также стоимость восстановления дорог.

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