В Индии от снегопада и ливней погибли четыре человека, еще 45 пропали без вести

В течение минувших суток север Индии накрыло муссонным ураганом, принесшим мощные проливные дожди и снегопады в горных районах штата Химачал-Прадеш. Как сообщает телеканал NDTV, в результате аномальной погоды погибли уже четыре человека, еще минимум 45 людей пропали без вести.

Согласно сообщению, из 45 пропавших, – 35 студентов Технологического института города Рурки, которые отправились в поход по горной местности в районе Лахул, но в понедельник на штат обрушились ливни и мокрый снег.

Из-за вызванных муссонными ливнями оползней, резко вырос уровень воды в местных реках, в ряде районов начались наводнения. В районах Кулу, Кангар и Хамирпур закрыты все учебные заведения. Власти временно запретили туристам походы по горам, а также занятия парапланеризмом, который популярен в этих местах.

В настоящее время в Индии идет сезон муссонов, который продолжается с июня по конец сентября. В этом году муссонные ливни оказались особенно сильными, больше всего пострадал юго-западный штат Керала. От наводнений в Индии лишь в августе этого года погибли 324 человека. Без домов остались более 220 тысяч человек – теперь они вынуждены жить во временных приютах.

В последнее время от наводнений страдали различные страны Азии и Африки. По меньшей мере сто человек погибли в результате наводнений в Нигерии в середине сентября. Ранее сообщалось, что не менее девяти человек стали их жертвами во Вьетнаме.



