В Индии от ударов молнии за сутки погибли больше 30 человек

Правительство выделит материальную помощь семьям погибших

Фото: Pixabay

По меньшей мере 32 человек погибли в прошлые сутки в северном индийском штате Уттар-Прадеш из-за ударов молний, вызванных мощными муссонными ливнями с грозами. Как сообщает в понедельник NDTV, еще 13 человек получили травмы при ударах молний.

По данной информации, больше всего жертв зафиксировали в районе городов Канпур и Фатехпур — по пять человек. Правительство штата объявило о выделении помощи семьям погибших и пострадавшим.

Напомним, ранее мы писали, что восемь человек пострадали от удара молнии на пляже в американском штате Флорида. Один из пострадавших был доставлен в больницу с остановкой сердца, его состояние оценивается как критическое. Еще семь человек получили легкие ранения, угрозы их жизням нет.

Кроме того, в Благовещенске Кировоградской области молния попала в здание райадминистрации и оно сгорело. Об этом сообщил народный депутат Вадим Денисенко. Также он отметил, что на первый взгляд, на восстановление сгоревшего здания необходимо 10 миллионов гривен.

Также, в Ровенской области во время грозы сгорел дом полицейского, в который ударила молния. Люди успели спастись, однако жить им теперь негде. Пострадавшие винят спасателей в том, что те слишком долго ехали на их вызов. Пожарные, в свою очередь, признали, что задержались с прибытием.

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