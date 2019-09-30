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В Индии перевернулась лодка: десятки человек унесло течением

30 сентября, 14:18

Спасатели достали из воды лишь 15 из 50 человек, которые находились на борту судна

/ Фото: Pixabay

В Индии, на севере которой оползни и наводнения унесли жизни более 120 человек, произошла другая трагедия, в результате которой не менее 35 человек пропали без вести.

Как сообщает телеканал NDTV, утром 30 сентября в штате Западная Бенгалия на востоке страны опрокинуло пассажирское судно. Инцидент случился на реке Рупнараян.

Причиной аварии стали перегруз и сильное течение.

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После крушения была начата поисковая операция. На данный момент спасатели достали из воды 15 из 50 человек, которые находились на борту.

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Всех пострадавших доставили в больницу. Поиски пропавших продолжаются.

Напомним, ранее в этом месяце на северо-западе Индии произошла авария на пиротехнической фабрике, в результате которой пострадали почти полсотни человек: не менее 20 человек погибли и еще 27 пострадали попали в больницу.

Мы также писали, что в прошлом году на севере Индии поезд врезался в толпу людей, которые участвовали в церемонии сожжения чучела Раваны, одного из персонажей эпоса "Рамаяна". В момент наезда на на толпу на железнодорожных путях находились от 300 до 700 человек. Десятки из них погибли.

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